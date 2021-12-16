«Салернитане» могут исключить из серии А, если клубу не поступит предложение о продаже до 31 декабря

«Салернитане» могут исключить из серии А, сообщает Ansa.

Напомним, что клубом из Салерно владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито. Клуб принадлежит трасту, которым управляет бизнесмен.

В серии А запрещено одному человеку владеть двумя разными клубами. Президента «Лацио» обязали продать «Салернитану» до конца 2021 года.

По информации источника, на данный момент не поступило ни одного предложения о продаже «Салернитане». Клуб могут исключить из серии А, если не поступит предложение о продаже до 31 декабря.

После 17 туров чемпионата Италии команда набрала восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.