Тренер «Фиорентины» Итальяно верит, что Кокорин может помочь команде

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после матча 1/16 финала Кубка Италии против «Беневенто» (2:1) оценил игру российского форварда Александра Кокорина.

«Непросто, когда ты играешь мало и получаешь небольшое количество минут на поле, — цитирует специалиста Fiorentina News. — Он впервые попал в стартовый состав. Он также мог забить, но ему не хватило точности. Жаль, потому что ему нужны такие возможности, как сегодня.

У него есть талант и мастерство, он умеет хорошо перемещаться. Уверен, что если будет такая возможность, то он сможет нам помочь. Мы должны попытаться использовать его

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после матча 1/16 финала Кубка Италии против «Беневенто» (2:1) оценил игру российского форварда Александра Кокорина.

«Непросто, когда ты играешь мало и получаешь небольшое количество минут на поле, — цитирует специалиста Fiorentina News. — Он впервые попал в стартовый состав. Он также мог забить, но ему не хватило точности. Жаль, потому что ему нужны такие возможности, как сегодня.

У него есть талант и мастерство, он умеет хорошо перемещаться. Уверен, что если будет такая возможность, то он сможет нам помочь. Мы должны попытаться использовать его".

Кокорин впервые вышел в стартовом составе «фиалок». На 76-й минуте его заменил Душан Влахович.