Мартин Эдегор: "Работа с Зиданом мешала моей уверенности в себе"

Полузащитник "Витесса" Мартин Эдегор, арендованный голландским клубом у "Реала", отметил, что в Мадриде не ощущал уверенности. 20-летний норвежец, проведший за команду Леонида Слуцкого в чемпионате Голландии 17 матчей в нынешнем сезоне, в "Реале" сыграл лишь в двух встречах, хотя перешел туда в 2014 году.

– То, что Зидан был моим тренером, это прекрасно, но для моей уверенности в себе это не шло на пользу, – цитирует Marca Эдегора. – У меня была возможность перейти во многие клубы, но "Реал" всегда был мечтой. Это самый большой клуб в мире, это был мой лучший выбор. Я тренировался с самого начала с игроками первой команды, играл за "Кастилью" под руководством Зидана. Мне было важно сыграть с такими звездами, как Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Это был большой шаг вперед после "Стремсгодсета".