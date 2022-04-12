Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о том , что лечение рака простаты дает свои плоды. По словам 70-летнего специалиста, он прошел 25 сеансов лучевой терапии.

«Я прошел через все. У меня было 25 сеансов лучевой терапии. Затем нужно было подождать 5-6 месяцев, чтобы увидеть, принесло ли это пользу. И это сработало», — сказал Ван Гал в интервью ANP.

Напомним, Луи ван Гал недавно сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. Однако именно он повезет сборную Нидерландов на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Команда на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Эквадором. После чемпионата мира ван Гала сменит Рональд Куман.