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«Я прошел через все. У меня было 25 сеансов лучевой терапии». Луи ван Гал — о лечении рака

Луи ван Гал заявил, что лечение рака простаты дает результаты
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о том , что лечение рака простаты дает свои плоды. По словам 70-летнего специалиста, он прошел 25 сеансов лучевой терапии.

«Я прошел через все. У меня было 25 сеансов лучевой терапии. Затем нужно было подождать 5-6 месяцев, чтобы увидеть, принесло ли это пользу. И это сработало», — сказал Ван Гал в интервью ANP.

Напомним, Луи ван Гал недавно сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. Однако именно он повезет сборную Нидерландов на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Команда на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Эквадором. После чемпионата мира ван Гала сменит Рональд Куман.

Луи ван Гал
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