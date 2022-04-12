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Сегодня, 01:59

Тренер сборной Нидерландов со следующего сезона возглавит «Утрехт»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер роттердамской «Спарты» Хенк Фрейзер возглавит «Утрехт», сообщается на официальном сайте клуба.

55-летний специалист начнет работу в «Утрехте» с сезона-2022/23. Соглашение рассчитано на три года.

Фрейзер тренирует «Спарту» с 2018 года. Также с 2021 года он входит в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«Утрехт» после 29 матчей занимает седьмое место в чемпионате Нидерландов, имея в своем активе 42 очка. В конце марта консультантом клуба стал экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Сборная Нидерландов по футболу
ФК Спарта (Роттердам)
ФК Утрехт
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