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Сегодня, 16:46

«Аякс» нашел замену на случай ухода главного тренера Эрика тен Хага

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«Аякс» в случае ухода главного тренера Эрика тен Хага собирается пригласить главного тренера «Лиона» Петера Боса, сообщает Voetbal International.

59-летний специалист уже возглавлял амстердамский клуб. В сезоне-2016/17 он выводил «Аякс» в финал Лиги Европы, где команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В текущем сезоне «Лион» под руководством Боса занимает 10-е место в чемпионате Франции, имея 46 очков после 31 тура.

«Аякс» в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Нидерландов с 72 очками после 29 матчей.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед».

Футбол
ФК Аякс
ФК Лион
Петер Бос
Эрик тен Хаг
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