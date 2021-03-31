«Гронинген» готов продлить контракт с Роббеном, который провел на поле 44 минуты в нынешнем сезоне

Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что клуб готов продлить контракт с Арьеном Роббеном.

«Если Арьен скажет, что хочет остаться в клубе еще на год, мы с удовольствием предложим ему новый контракт. Да, Роббен практически не играл за нас, но мы довольны его ролью в команде. Он появляется каждый день, упорно работает и является примером для остальных. Арьен является ценной фигурой для нас», — приводит NOS слова Фледдеруса.

Роббен возобновил карьеру в июле 2020 года и подписал контракт до конца июня 2021 года с «Гронингеном». В сезоне-2020/21 37-летний голландец принял участие в двух матчах команды, проведя на поле 44 минуты и не отличившись результативными действиями. Футболист восстанавливается от травмы берцовой кости. В последний раз он появлялся на поле 18 октября 2020 года.