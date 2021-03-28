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Бабел установил рекорд по длительности выступлений за сборную Голландии

11:58
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Нападающий «Галатасарая» Райан Бабель установил рекорд по длительности выступлений за сборную Голландии, сообщает Opta.

С момента дебюта футболиста за национальную команду прошло 16 лет и 1 день. Игрок, вышедший на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Латвии (2:0) 27 марта, установил рекорд по продолжительности карьеры в сборной. Ранее он принадлежал Мику Клавану и был установлен в 1965 году.

Бабел провел 68 матчей за сборную Голландии, на его счету 10 голов и 9 результативных передач.

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