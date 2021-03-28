Бабел установил рекорд по длительности выступлений за сборную Голландии
Нападающий «Галатасарая» Райан Бабель установил рекорд по длительности выступлений за сборную Голландии, сообщает Opta.
С момента дебюта футболиста за национальную команду прошло 16 лет и 1 день. Игрок, вышедший на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Латвии (2:0) 27 марта, установил рекорд по продолжительности карьеры в сборной. Ранее он принадлежал Мику Клавану и был установлен в 1965 году.
16 — Ryan Babel's first match for the Netherlands was 16 years and 1 day ago (v Romania), making Babel the player with the longest @OnsOranje career since Mick Clavan in 1965. Longevity. pic.twitter.com/xVB9DkEetJ— OptaJohan (@OptaJohan) March 27, 2021
Бабел провел 68 матчей за сборную Голландии, на его счету 10 голов и 9 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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