«Фейеноорд» переиграл «Утрехт». Команда одержала третью победу подряд

В матче 18-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» принимал «Фейеноорд». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Фейеноорд» выиграл третий матч подряд в чемпионате. В турнирной таблице команда занимает 5-е место.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

«Утрехт» — «Фейеноорд» — 1:2 (1:1)

Голы: Кекджю, 15 (0:1). Хогма, 17 (1:1). Торнстра, 50 (1:2).

«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел (Гувара, 73), Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек, ван Оверем (Дальмау, 69), Густафссон, Керк, Абасс (Черны, 78).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра (Тапия, 73), Кекджю, Йергенсен (Ларссон, 63), Бергхейс, Синистерра.

Предупреждения: Абасс, 54. Фер, 61. ван Оверем, 62. Янссен, 86.

Удаление: Хогма, 80.

Судья: Кайперс (Голландия).

22 декабря. Утрехт. Стадион «Галгенвард».

«Гронинген» — «Эммен» — 2:0 (0:0)

Голы: Сирхейс, 47 (1:0). Сирхейс, 72 (2:0).

«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 83), ван Кам (Итакура, 90+3), Матусива, Асоро, Эль Ханкури, Сирхейс (Постема, 79).

«Эммен»: Телгенкамп, Хейлен, Араухо, Бейл, Вендорп, Хиарий (Угринич, 73), де Леув, Пенья (де Вос, 90+1), Чакон, Колар (Ариас, 56), Лаурсен.

Предупреждения: Хейлен, 8. Хиарий, 19. Асоро, 78. Чакон, 90+2.

Удаление: Хейлен, 89.

Судья: Маккели (Голландия).

22 декабря. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».