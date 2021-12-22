Защитник «Фрайбурга» перешел в «Унион»

Центральный защитник Доминик Хайнц, начинавший сезон в составе «Фрайбурга» теперь будет защищать цвета «Униона», сообщает сайт клуба из Берлина.

«Доминик — опытный игрок, который продемонстрировал ранее свои навыки в бундеслиге. Его качества дадут нам гибкость при выборе состава, поэтому мы рады, что он к нам присоединился», — заявил главный тренер «Униона» Оливер Рунерт.

28-летний игрок центра обороны провел всего один матч в текущем сезоне.