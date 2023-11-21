Мюллер не намерен завершать карьеру: «Я все еще наслаждаюсь игрой»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не собирается завершать карьеру.

«Я точно хочу сыграть еще после 2024 года. Я все еще наслаждаюсь игрой. Надеюсь, это заметно», — цитирует игрока Bild.

Действующий контракт 34-летнего немца с «Баварией» истекает летом 2024 года. Всего на мюнхенцев Мюллер провел 680 матчей, забил 237 голов и отдал 261 передачу.

В этом сезоне форвард провел за клуб 14 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.