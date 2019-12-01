Вратарь «Байера» 20 минут играл с «Баварией» «с одним глазом»

Вратарь «Байера» Лукас Храдецки рассказал, что потерял контактную линзу в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:1). Судя по словам голкипера, пропустил гол он после потери линзы. Томас Мюллер забил мяч на 34-й минуте.

— Я потерял контактную линзу в первом тайме, — цитирует Goal Храдецки. — Я почти ничего не видел в течение 20 минут до перерыва. Попробуйте играть с одним глазом против «Баварии».