"Вольфсбург" и "Вердер" сыграли вничью

"Вольфсбург" сыграл вничью с "Вердером" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Джон Брукс, за гостей гол забил Макс Крузе.
"Вольфсбург" набрал 39 очков и занимает 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, "Вердер", в активе которого 33 очка, находится на 10-м месте.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
24-й тур
"Вольфсбург" - "Вердер" - 1:1 (0:0)
Голы: Брукс, 54 (1:0). Крузе, 74 (1:1).
"Вольфсбург": Кастелс (Перван, 46), Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Реджбецай, 78), Мехмеди, Вегхорст.
"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 42), Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде (Мевальд, 82), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн, Рашица (Писарро, 68).
Предупреждения: М.Эггештайн, 66. Аугустинссон, 80.
Судья: Зиберт (Германия).
3 марта. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".