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Витсель представил, как его партнеры по команде будут выглядеть после карантина

07:55
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель выложил новое фото в своем Twitter. Он представил, как его одноклубники будут выглядеть после карантина из-за коронавируса. Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии, а Евро-2020 перенесен на следующий год.

— Когда команда не может постричься из-за самоизоляции, — подписал фото бельгиец.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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