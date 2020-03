Витсель представил, как его партнеры по команде будут выглядеть после карантина

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель выложил новое фото в своем Twitter. Он представил, как его одноклубники будут выглядеть после карантина из-за коронавируса. Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии, а Евро-2020 перенесен на следующий год.

— Когда команда не может постричься из-за самоизоляции, — подписал фото бельгиец.

When the squad can't get a haircut in isolation ?? pic.twitter.com/fEImLLLgqm