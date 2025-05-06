В «Лейпциге» рассматривают Фабрегаса и Гласнера на пост главного тренера

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может возглавить «Лейпциг», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, в руководстве немецкого клуба рассматривают приглашение 38-летнего испанца. Также в списке кандидатов Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас».

На данный момент «Лейпциг» возглавляет Жолт Лев. Команда за два тура до окончания сезона занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 50 очков.