В «Лейпциге» рассматривают Фабрегаса и Гласнера на пост главного тренера
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может возглавить «Лейпциг», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, в руководстве немецкого клуба рассматривают приглашение 38-летнего испанца. Также в списке кандидатов Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас».
На данный момент «Лейпциг» возглавляет Жолт Лев. Команда за два тура до окончания сезона занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 50 очков.
