6 мая, 01:28

В «Лейпциге» рассматривают Фабрегаса и Гласнера на пост главного тренера

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может возглавить «Лейпциг», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, в руководстве немецкого клуба рассматривают приглашение 38-летнего испанца. Также в списке кандидатов Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас».

На данный момент «Лейпциг» возглавляет Жолт Лев. Команда за два тура до окончания сезона занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 50 очков.

Сеск Фабрегас
ФК Лейпциг
«Байер» не проигрывает 33 матча на выезде в бундеслиге — это повторение рекорда «Баварии»

Нойер — о чемпионстве «Баварии»: «Этот титул особенный. Команда сплотилась еще сильнее»
