6 мая, 12:44

Нойер — о чемпионстве «Баварии»: «Этот титул особенный. Команда сплотилась еще сильнее»

Алина Савинова

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер назвал особенным чемпионство мюнхенского клуба в этом сезоне.

Красные гарантировали себе титул за два тура до завершения чемпионата Германии.

«Этот трофей особенный, потому что в прошлом году мы не выиграли его впервые после долгой серии побед. Сезон без трофеев — это всегда тяжело, поэтому мы были замотивированы с самого начала. Этот титул подтверждает, что мы хороши как команда, и мы сплотились еще сильнее, поэтому это особенное событие. Каждый игрок и сотрудник внес свой вклад, и теперь мы можем насладиться празднованием», — цитирует голкипера Bayern&Germany.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он в 12-й раз выиграл чемпионат Германии. Также 39-летний футболист является пятикратным обладателем Кубка Германии, семикратным победителем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
