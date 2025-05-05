«Байер» не проигрывает 33 матча на выезде в бундеслиге — это повторение рекорда «Баварии»

«Байер» в гостях сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Германии.

Леверкузенцы продлили серию без поражений в выездных матчах бундеслиги до 33 матчей — 23 победы и 10 ничьих. Команда Хаби Алонсо повторила рекорд «Баварии». Серия мюнхенцев длилась с 2012 по 2014 год.

В этом сезоне «Байер» набрал 68 очков после 32 туров и лишился шансов на чемпионство.