Умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер

Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Der FC Bayern trauert um Gerd M?ller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd M?ller, der am fr?hen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 15, 2021

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.