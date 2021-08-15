Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер

14:43
Герд Мюллер. Фото ФК «Бавария»
Герд Мюллер. Фото ФК «Бавария»
Теги:

Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер являлся чемпионом мира и чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (бывшее название Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч». На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022
«Соболеву надо задуматься. От Айртона пользы все меньше и меньше». Панов — о проблемах в игре «Спартака», критике фанатов, Федуне и Зареме
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
6
Офсайд