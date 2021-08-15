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Мостовой назвал «огромной потерей» смерть Герда Мюллера

15:12
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о смерти футболиста Герда Мюллера.

«Ужас, как же страшно! Большая потеря, что такие люди, уходят в таком возрасте. «Человек-гол», от него и пошло это прозвище. Невероятная легенда, было фантастическое голевое чутье, он обладал многими рекордами, фантастический нападающий. Это огромная потеря, для мирового футбола», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.

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Сергей Федоров все материалы автора

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