Мостовой назвал «огромной потерей» смерть Герда Мюллера

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о смерти футболиста Герда Мюллера.

«Ужас, как же страшно! Большая потеря, что такие люди, уходят в таком возрасте. «Человек-гол», от него и пошло это прозвище. Невероятная легенда, было фантастическое голевое чутье, он обладал многими рекордами, фантастический нападающий. Это огромная потеря, для мирового футбола», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

На счету форварда 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также 68 голов в 62 играх за сборную. Мюллер является лучшим бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги.