У форварда «Боруссии» Аллера обнаружена опухоль яичка
Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер покинул тренировочный сбор команды в Бад-Рагаце, сообщается на официальном сайте клуба.
28-летний ивуариец почуствовал себя плохо на тренировке. После углубленного медицинского осмотра у форварда была диагностирована опухоль яичка. Аллер уже вернулся в Дортмунд, где продолжит обследование.
Аллер перешел в «Боруссию» этим летом в качестве замены Эрлину Холанну, который подписал контракт с «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.
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|Фрайбург
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7
|Кельн
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|0
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8
|Майнц
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|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
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