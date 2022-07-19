У форварда «Боруссии» Аллера обнаружена опухоль яичка

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер покинул тренировочный сбор команды в Бад-Рагаце, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний ивуариец почуствовал себя плохо на тренировке. После углубленного медицинского осмотра у форварда была диагностирована опухоль яичка. Аллер уже вернулся в Дортмунд, где продолжит обследование.

Аллер перешел в «Боруссию» этим летом в качестве замены Эрлину Холанну, который подписал контракт с «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.