Де Лигт сегодня завершит медосмотр в «Баварии» и присоединится к клубу на сборах в США

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт почти завершил переход в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, контракт с 22-летним нидерландцем уже подписан. Сегодня, 19 июля футболист завершит медосмотр, после чего вылетит в США, где команда проводит предсезонный сбор.

Ранее сообщалось, что покупка де Лигта обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне де Лигт забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.