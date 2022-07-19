Де Лигт сегодня завершит медосмотр в «Баварии» и присоединится к клубу на сборах в США
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт почти завершил переход в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, контракт с 22-летним нидерландцем уже подписан. Сегодня, 19 июля футболист завершит медосмотр, после чего вылетит в США, где команда проводит предсезонный сбор.
Ранее сообщалось, что покупка де Лигта обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.
В прошлом сезоне де Лигт забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
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|О
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1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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