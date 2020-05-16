«Торган лучше Эдена». Азару-старшему припомнили твит четырехлетней давности

Болельщики вспомнили старый твит полузащитника «Реала» Эдена Азара, который он сделал четыре года назад. В 2016-м году бельгиец написал «Торган лучше Эдена», намекнув на талант своего младшего брата.

В эти минуты Торган Азар принимает участие рурском дерби в составе дортмундской «Боруссии». Он уже забил гол и сделал голевую передачу. Эден за весь нынешний сезон отметился таким же количеством результативных действий в составе «Реала».

Пользователи под твитом оставили несколько издевательских комментариев.

HitmanAuba: «Ты был прав все это время».

UtdAidan: «Ты знал».

Celsoball: «Это уже не шутка».

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