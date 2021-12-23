Тедеско: «У «Лейпцига» состав качественный, но и в «Спартаке» есть хорошие игроки»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско отметил, что во всех командах, где он работал, были хорошие игроки. По словам немецкого специалиста, в «Спартаке» он бы выделил Виктора Мозеса.

«У «Лейпцига» состав очень качественный. Но я не хотел бы сравнивать его с прошлыми своими командами. «Шальке» в мой первый сезон также была сильной. Там был Тило Керер и другие хорошие игроки. В «Спартаке» тоже есть отличные футболисты, например, Виктор Мозес», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.

Напомним, 9 декабря 36-летний Тедеско был назначен на пост главного тренера «Лейпцига». В «Спартаке» он работал с октября 2019-го по май 2021 года. При нем красно-белые заняли второе место в чемпионает России и вышли в Лигу чемпионов.