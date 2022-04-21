Форсберг: «Лейпцигу» по силам победить в Кубке Германии и Лиге Европы»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг подвел итоги полуфинала Кубка Германии против «Униона» (2:1).

«Это просто невероятное чувство. Выиграть игру на глазах у болельщиков, забить гол перед трибунами — это не описать словами. О таких моментах мы все мечтали. Это еще одна победа наших болельщиков. Мы проявили менталитет, и вот уже в третий раз едем в Берлин. Мы хотим, наконец, победить в финале Кубка!

За последние несколько месяцев мы добились значительного прогресса. Атмосфера в команде отличная, мы хотим достичь успеха. У нас был хороший сезон. Это моменты, которые вы никогда не забудете. Нам по силам победить в Кубке Германии и Лиге Европы. С нашей страстью и менталитетом все возможно», — приводит слова Форсберга официальный сайт клуба.

«Лейпциг» уступал после первого тайма со счетом 0:1. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» (3:1). Финал пройдет 21 мая в Берлине.