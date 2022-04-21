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Форсберг: «Лейпцигу» по силам победить в Кубке Германии и Лиге Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг подвел итоги полуфинала Кубка Германии против «Униона» (2:1).

«Это просто невероятное чувство. Выиграть игру на глазах у болельщиков, забить гол перед трибунами — это не описать словами. О таких моментах мы все мечтали. Это еще одна победа наших болельщиков. Мы проявили менталитет, и вот уже в третий раз едем в Берлин. Мы хотим, наконец, победить в финале Кубка!

За последние несколько месяцев мы добились значительного прогресса. Атмосфера в команде отличная, мы хотим достичь успеха. У нас был хороший сезон. Это моменты, которые вы никогда не забудете. Нам по силам победить в Кубке Германии и Лиге Европы. С нашей страстью и менталитетом все возможно», — приводит слова Форсберга официальный сайт клуба.

«Лейпциг» уступал после первого тайма со счетом 0:1. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» (3:1). Финал пройдет 21 мая в Берлине.

Эмиль Форсберг
Унион Берлин
ФК Лейпциг
0
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 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
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 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
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22.04 21:30
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Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
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23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
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24.04 18:30
Герта – Штутгарт
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 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
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Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

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Штутгарт

 25 1 6
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 23 1 5
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