Спортивный директор «Баварии» прокомментировал будущее Левандовского
Спортивный директор «Баварии» заявил, что Левандовский не покинет команду этим летом
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал будущее форварда Роберта Левандовского.
«Левандовски мы не продадим, даже если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро. Это значит, что он останется в «Баварии» на следующий сезон. У него контракт до 2023 года», — цитирует Салихамиджича инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|
14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|
15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|- : -
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|- : -
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|26
|1
|6
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