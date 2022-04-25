Спортивный директор «Баварии» прокомментировал будущее Левандовского

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал будущее форварда Роберта Левандовского.

«Левандовски мы не продадим, даже если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро. Это значит, что он останется в «Баварии» на следующий сезон. У него контракт до 2023 года», — цитирует Салихамиджича инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. В этом сезоне он забил 33 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.