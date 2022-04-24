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«Штутгарт» проиграл «Герте» и продлил серию без побед до четырех матчей подряд

«Герта» обыграла «Штутгарт» благодаря голам Зельке и Бельфодила
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Герта» на своем поле обыграла «Штутгарт» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе берлинской команды отличились Дави Зельке и Исак Бельфодиль.

«Штутгарт» продлил свою серию без побед до четырех матчей подряд. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 28 очками в 31 игре.

«Герта» идет на 15-й строчке с 32 очками в 31 матче.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
24 апр, 18:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:0
Штутгарт
Голы
Зельке, 4 (1:0), Бельфодиль, 90+3 (2:0)
Герта
Лотка Пекарик Боята Кемпф Платтенхардт (Бьеркан, 46) Дарида (Штарк, 74) Сердар (Миттельштедт, 64) Аскасибар Боатенг (Бельфодиль, 63) Тузар Зельке (Эккеленкамп, 79)
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Штенцель (Томми, 24) Соса Ито Эндо Мангаля (Тибиди, 71) Калайджич Тиагу Томаш (Мийо, 87) Фюрих (Кулибали, 87)
Предупреждения
Дарида 64’  -  Эндо 41’
Судьи
Брих (Германия)

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Основные источники исследования

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ЦСКА 0
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

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1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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26%

1.44

Ф2 (-1.5)

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2.12

ИТБ2 (1.5)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Аугсбург» в гостях победил «Бохум»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
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29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
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