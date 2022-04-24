«Штутгарт» проиграл «Герте» и продлил серию без побед до четырех матчей подряд
«Герта» обыграла «Штутгарт» благодаря голам Зельке и Бельфодила
«Герта» на своем поле обыграла «Штутгарт» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 2:0.
В составе берлинской команды отличились Дави Зельке и Исак Бельфодиль.
«Штутгарт» продлил свою серию без побед до четырех матчей подряд. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 28 очками в 31 игре.
«Герта» идет на 15-й строчке с 32 очками в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|
14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|
15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|- : -
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|- : -
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|26
|1
|6
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