«Штутгарт» проиграл «Герте» и продлил серию без побед до четырех матчей подряд

«Герта» на своем поле обыграла «Штутгарт» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе берлинской команды отличились Дави Зельке и Исак Бельфодиль.

«Штутгарт» продлил свою серию без побед до четырех матчей подряд. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 28 очками в 31 игре.

«Герта» идет на 15-й строчке с 32 очками в 31 матче.