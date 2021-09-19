Лунев остался в запасе в победном для «Байера» матче против «Штутгарта»
«Байер» обыграл «Штутгарт» (3:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Роберт Андрих, Патрик Шик и Флориан Вирц. «Байер» играл в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Андриха. У хозяев забил Орель Мангаля. Российский голкипер «Байер» Андрей Лунев остался в запасе. Весь матч в воротах отыграл Лукас Градецки.
«Байер» набрал десять очков и занимает третье место. У «Штутгарта» четыре очка и 14-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
5-й тур
«Штутгарт» — «Байер» — 1:3 (1:2)
Голы: Андрих, 2 (0:1). Шик, 19 (0:2). Мангаля, 38 (1:2). Вирц, 70 (1:3).
«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Соса, Мавропанос, Каразор (Клемент, 71), Ито (Штенцель, 60), Эндо, Мангаля (Эль-Гаддиуи, 60), Массимо (Климовиц, 71), Кулибали (Омер Беяз, 83), Мармуш.
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис, Андрих, Вирц (Амири, 86), Беллараби (Демирбай, 39), Шик (Хинкапье, 50), Диаби (Адли, 86).
Предупреждения: Фримпонг, 36. Баккер, 37. Арангис, 58. Каразор, 63. Кулибали, 75.
Удаление: Андрих, 31.
Судья: Кортус .
19 сентября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
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