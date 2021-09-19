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Лунев остался в запасе в победном для «Байера» матче против «Штутгарта»

18:26
Гол Патрика Шика. Фото Бундеслига
Гол Патрика Шика. Фото Бундеслига
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«Байер» обыграл «Штутгарт» (3:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Роберт Андрих, Патрик Шик и Флориан Вирц. «Байер» играл в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Андриха. У хозяев забил Орель Мангаля. Российский голкипер «Байер» Андрей Лунев остался в запасе. Весь матч в воротах отыграл Лукас Градецки.

«Байер» набрал десять очков и занимает третье место. У «Штутгарта» четыре очка и 14-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

5-й тур

«Штутгарт» — «Байер» — 1:3 (1:2)

Голы: Андрих, 2 (0:1). Шик, 19 (0:2). Мангаля, 38 (1:2). Вирц, 70 (1:3).

«Штутгарт»: Мюллер, Кемпф, Соса, Мавропанос, Каразор (Клемент, 71), Ито (Штенцель, 60), Эндо, Мангаля (Эль-Гаддиуи, 60), Массимо (Климовиц, 71), Кулибали (Омер Беяз, 83), Мармуш.

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис, Андрих, Вирц (Амири, 86), Беллараби (Демирбай, 39), Шик (Хинкапье, 50), Диаби (Адли, 86).

Предупреждения: Фримпонг, 36. Баккер, 37. Арангис, 58. Каразор, 63. Кулибали, 75.

Удаление: Андрих, 31.

Судья: Кортус .

19 сентября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Штутгарт — Байер

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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