Лерой Сане о голе «Бохуму»: «Я много тренирую штрафные удары»
Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Бохумом» (7:0) в матче пятого тура чемпионата Германии рассказал о своем голе со штрафного удара.
«Я видел, как стояла стенка, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 19 сентября. — В итоге пришел к тому, что нужно нанести прямой удар.
Я достаточно много тренирую штрафные удары. Особенно перед игрой я стараюсь поймать нужное чувство, нанося удары с разных дистанций.
После первого гола игра была в наших руках, с этого момента мы начали забивать дальше".
Дубль в составе победителей сделал Йозуа Киммих.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/09/sane-belohnt-sich-fuer-extraschichten
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