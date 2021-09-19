Лерой Сане о голе «Бохуму»: «Я много тренирую штрафные удары»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Бохумом» (7:0) в матче пятого тура чемпионата Германии рассказал о своем голе со штрафного удара.

«Я видел, как стояла стенка, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 19 сентября. — В итоге пришел к тому, что нужно нанести прямой удар.

Я достаточно много тренирую штрафные удары. Особенно перед игрой я стараюсь поймать нужное чувство, нанося удары с разных дистанций.

После первого гола игра была в наших руках, с этого момента мы начали забивать дальше".

Дубль в составе победителей сделал Йозуа Киммих.