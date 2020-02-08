«Шальке» установил сумму отступных за Кабака в 45 миллионов евро

Защитник «Шальке» Озан Кабак со следующего сезона будет иметь опцию выкупа в своем контракте. Гельзинкирхенцы решили перестраховаться от возможного ухода игрока в другой клуб, поэтому немцы установили опцию выкупа 19-летнего турка с сентября 2020 года в размере 45 миллионов евро, сообщает Bild.

C прогрессом Кабака данная сумма будет увеличиваться на 5-10 миллионов в сезон. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне на счету турецкого защитника 3 гола и 1 результативная передача в 15 матчах бундеслиги.