Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Шальке» установил сумму отступных за Кабака в 45 миллионов евро

13:18
Теги:

Защитник «Шальке» Озан Кабак со следующего сезона будет иметь опцию выкупа в своем контракте. Гельзинкирхенцы решили перестраховаться от возможного ухода игрока в другой клуб, поэтому немцы установили опцию выкупа 19-летнего турка с сентября 2020 года в размере 45 миллионов евро, сообщает Bild.

C прогрессом Кабака данная сумма будет увеличиваться на 5-10 миллионов в сезон. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне на счету турецкого защитника 3 гола и 1 результативная передача в 15 матчах бундеслиги.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир