«Реал» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Лейпцига» Гвардиолом

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Реале», сообщает 90min.

По информации издания, в услугах футболиста также заинтересован «Челси», но его переход в лондонскую команду маловероятен.

21-летний хорват выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.