«Бавария» готова отпустить Павара за 30-40 миллионов евро

«Бавария» готова отпустить защитника Бенжамена Павара, если получит предложение в 30-40 миллионов евро, сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, в 27-летнем французе заинтересованы «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

Ранее Sky Sport сообщал о желании игрока покинуть клуб этим летом.

Соглашение Павара с мюнхенцами истекает летом 2024 года. В этом сезоне Павар провел 30 матчей за команду в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 ассист.