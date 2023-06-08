Защитник Блинд может перейти в «Жирону»

Нидерландский защитник Дейли Блинд может стать игроком «Жироны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист и его представители находятся в Испании и переговоры о возможном будущем контракте. Сообщается, что стороны близки к соглашению.

33-летний игрок перешел в мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня. Всего нидерландец сыграл за «Баварию» в пяти матчах.