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Сегодня, 20:09

Защитник Блинд может перейти в «Жирону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нидерландский защитник Дейли Блинд может стать игроком «Жироны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист и его представители находятся в Испании и переговоры о возможном будущем контракте. Сообщается, что стороны близки к соглашению.

33-летний игрок перешел в мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня. Всего нидерландец сыграл за «Баварию» в пяти матчах.

Дэйли Блинд
Футбол
ФК Бавария
ФК Жирона
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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Боруссия М – Аугсбург
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Боруссия Д – Майнц
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 2 : 1
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Кельн – Бавария
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РБ Лейпциг – Шальке
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Айнтрахт Ф

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Боруссия Д

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Рандаль Коло Муани

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Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

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Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

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Байер

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