«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом
07:58
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
По информации источника, 24-летний бельгиец также привлек интерес «Ливерпуля».
В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 14 матчей за «Лестер», на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bzvltciyd4j419ahpe6tpx397
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