«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 24-летний бельгиец также привлек интерес «Ливерпуля».

В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 14 матчей за «Лестер», на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.