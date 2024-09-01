Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по числу матчей за клуб
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 2-го тура бундеслиги с «Фрайбургом».
34-летний футболист вышел на замену во втором тайме и отметился голом на 78-й минуте. Для него эта игра стала 710-й в составе «Баварии» во всех турнирах. Мюллер установил рекорд мюнхенского клуба по числу матчей за команду, обойдя по данному показателю вратаря Зеппа Майера (709).
Мюллер дебютировал за «Баварию» в 2007 году. На его счету 244 гола и 269 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 3
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|4 : 0
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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