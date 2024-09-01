Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по числу матчей за клуб

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 2-го тура бундеслиги с «Фрайбургом».

34-летний футболист вышел на замену во втором тайме и отметился голом на 78-й минуте. Для него эта игра стала 710-й в составе «Баварии» во всех турнирах. Мюллер установил рекорд мюнхенского клуба по числу матчей за команду, обойдя по данному показателю вратаря Зеппа Майера (709).

Мюллер дебютировал за «Баварию» в 2007 году. На его счету 244 гола и 269 результативных передач.