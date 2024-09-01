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Сегодня, 20:28

«Бавария» обыграла «Фрайбург» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Бавария» на своем поле победила «Фрайбург» в матче 2-го тура бундеслиги — 2:0.

На 38-й минуте форвард хозяев Харри Кейн забил с пенальти. На 78-й минуте Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенской команды.

В добавленное время форвард гостей Лукас Холер не смог реализовать 11-метровый.

«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона чемпионата Германии и с 6 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 3 балла и 10-я позиция.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
01 сент, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
Фрайбург

Футбол
ФК Бавария
ФК Фрайбург
0
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 И В Н П +/- О
1
 Хайденхайм 2 2 0 0 6-0 6
2
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
3
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
4
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 1 : 0
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 0 : 2
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 3 : 1
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 0 : 2
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 3
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 0
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 2 : 3
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 4 : 0
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 2 : 0
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Флориан Вирц

Байер

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Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

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Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

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Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
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Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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