«Бавария» обыграла «Фрайбург» в домашнем матче
«Бавария» на своем поле победила «Фрайбург» в матче 2-го тура бундеслиги — 2:0.
На 38-й минуте форвард хозяев Харри Кейн забил с пенальти. На 78-й минуте Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенской команды.
В добавленное время форвард гостей Лукас Холер не смог реализовать 11-метровый.
«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона чемпионата Германии и с 6 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 3 балла и 10-я позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 3
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|4 : 0
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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