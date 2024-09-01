«Бавария» обыграла «Фрайбург» в домашнем матче

«Бавария» на своем поле победила «Фрайбург» в матче 2-го тура бундеслиги — 2:0.

На 38-й минуте форвард хозяев Харри Кейн забил с пенальти. На 78-й минуте Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенской команды.

В добавленное время форвард гостей Лукас Холер не смог реализовать 11-метровый.

«Бавария» одержала вторую победу на старте сезона чемпионата Германии и с 6 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 3 балла и 10-я позиция.