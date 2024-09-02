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На популярного стримера и игрока «Нюрнберга» напали фанаты собственного клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
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Никлас Уилсон-Зоммер.
Фото Global Look Press

Немецкий футболист, игрок второй команды «Нюрнберга» и популярный стример Никлас Уилсон-Зоммер подвергся нападению фанатов команды из-за фото в футболке «Баварии».

На 26-летнего Зоммера, который перешел в «Нюрнберг» из «Мангейма» в 2023 году, напали в собственном доме. Скорее всего, это связано с реакцией фанатов его нынешнего клуба на фотографию в форме принципиального соперника — мюнхенской «Баварии», которую игрок выложил на своей странице в соцсетях. После публикации пост получил множество негативных комментариев от болельщиков. Фотография была удалена вскоре после публикации, а игрок публично извинился.

Уилсон-Зоммер в футболке «Баварии».
Фото Соцсети

«Нюрнберг» официально осудил происшествие на своем официальном сайте. В клубе заявили, что инцидент абсолютно несовместим с клубными ценностями, и в настоящее время ведется полицейское расследование.

«В ночь с субботы на воскресенье произошло нападение на одного из наших игроков U23. Подстерегая его на пороге ранним вечером, а затем физически напав на него несколькими часами позже ночью, эти люди перешли все границы.

Клуб никогда не допустит физического нападения на игроков. Именно это и произошло вчера вечером из-за действий отдельных лиц. Если по этому поводу будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб, конечно, отреагирует соответствующим образом", — говорится в заявлении «Нюрнберга».

Уилсон-Зоммер является блогером с более чем 1 миллионом подписчиков в соцсетях. В его материалах появлялись Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и другие известные футболисты.

Источник: Goal.com
ФК Бавария
ФК Нюрнберг
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7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
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 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
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11
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12
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13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
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