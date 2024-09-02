На популярного стримера и игрока «Нюрнберга» напали фанаты собственного клуба
Немецкий футболист, игрок второй команды «Нюрнберга» и популярный стример Никлас Уилсон-Зоммер подвергся нападению фанатов команды из-за фото в футболке «Баварии».
На 26-летнего Зоммера, который перешел в «Нюрнберг» из «Мангейма» в 2023 году, напали в собственном доме. Скорее всего, это связано с реакцией фанатов его нынешнего клуба на фотографию в форме принципиального соперника — мюнхенской «Баварии», которую игрок выложил на своей странице в соцсетях. После публикации пост получил множество негативных комментариев от болельщиков. Фотография была удалена вскоре после публикации, а игрок публично извинился.
«Нюрнберг» официально осудил происшествие на своем официальном сайте. В клубе заявили, что инцидент абсолютно несовместим с клубными ценностями, и в настоящее время ведется полицейское расследование.
«В ночь с субботы на воскресенье произошло нападение на одного из наших игроков U23. Подстерегая его на пороге ранним вечером, а затем физически напав на него несколькими часами позже ночью, эти люди перешли все границы.
Клуб никогда не допустит физического нападения на игроков. Именно это и произошло вчера вечером из-за действий отдельных лиц. Если по этому поводу будут вынесены какие-либо обвинительные приговоры, клуб, конечно, отреагирует соответствующим образом", — говорится в заявлении «Нюрнберга».
Уилсон-Зоммер является блогером с более чем 1 миллионом подписчиков в соцсетях. В его материалах появлялись Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и другие известные футболисты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0