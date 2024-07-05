Нойер: «МЛС — это вариант, но нужно хорошо подумать»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, где бы мог продолжить карьеру после завершения контракта с немецким клубом. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2025 года.
«У меня всегда были предложения от клубов. Но я знал, что «Бавария» — лучшее место для меня из-за атмосферы и состава... хотя надо сказать: я бы не перебрался в Саудовскую Аравию или Катар... Хотя МЛС была бы вариантом. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который там играл. Но об этом нужно тщательно подумать. Еще и потому, что там много играют на искусственном газоне, что не идеально для вратаря», — цитирует Welt Sport Нойера.
В сезоне-2023/24 Нойер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола. В 11 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Байер
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|0-0
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2
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -