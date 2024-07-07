Жена Крооса опубликовала трогательный пост в честь окончания карьеры мужа
Жена форварда сборной Германии Тони Кросса Джессика в соцсетях написала пост в честь окончания карьеры мужа. Она отметила, что семья гордится им.
«Сегодня мы все просто нереально грустим, но теперь наши головы будут высоко подняты, и мы просто гордимся.
И я так невероятно горжусь тобой, что нет слов, чтобы это описать. Ты наш герой, и я благодарю тебя за то, что взял меня в это путешествие и позволил мне быть твоей женой», — написала Джессика.
Она добавила, что все будут очень скучать по нему на поле и поблагодарила за подаренные эмоции.
Матч с Испанией в 1/4 финала Евро-2024 стал последним в карьере для Крооса. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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10
|Фрайбург
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11
|Аугсбург
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|0
|0
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0
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|0
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13
|Майнц
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Хольштайн
|0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
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