«Бавария» близка к подписанию Хави Симонса

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Бавария». Мюнхенцы намерены арендовать игрока с возможностью выкупа. «Бавария» готова дать Симонсу 10-й номер.

В минувшем сезоне Симонс провел 43 матча за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.