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Сегодня, 13:02

«Бавария» близка к подписанию Хави Симонса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Бавария». Мюнхенцы намерены арендовать игрока с возможностью выкупа. «Бавария» готова дать Симонсу 10-й номер.

В минувшем сезоне Симонс провел 43 матча за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хави Симонс
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
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 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
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 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
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Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
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