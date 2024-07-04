«Бавария» близка к подписанию Хави Симонса
Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Бавария». Мюнхенцы намерены арендовать игрока с возможностью выкупа. «Бавария» готова дать Симонсу 10-й номер.
В минувшем сезоне Симонс провел 43 матча за «Лейпциг», в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89-24
|90
|
2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78-39
|73
|
3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94-45
|72
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77-39
|65
|
5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68-43
|63
|
6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51-50
|47
|
7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66-66
|46
|
8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50-55
|42
|
9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48-54
|42
|
10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45-58
|42
|
11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50-60
|39
|
12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41-56
|37
|
13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39-51
|35
|
14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56-67
|34
|
15
|Унион Б
|34
|9
|6
|19
|33-58
|33
|
16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42-74
|33
|
17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28-60
|27
|
18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30-86
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|2 : 2
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|4 : 2
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|4 : 0
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|2 : 1
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|28
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|26
|2
|7
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|26
|1
|1
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