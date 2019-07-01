Маккенни продлил контракт с "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Предыдущий контракт истекал в 2022 году.

20-летний американец, который сейчас находится в расположении сборной США на Золотом кубке КОНКАКАФ, в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Шальке" и забил два мяча при шести голевых передачах.

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