«Арсенал» интересуется двумя полузащитниками «Лейпцига»

Полузащитники «Лейпцига» Дани Ольмо и Доминик Собослаи попали в сферу интересов «Арсенала», сообщает 90min.

По информации источника, скаут «Арсенала» присутствовал на матче «Лейпцига» против «Баварии» (3:1) в 33-м туре бундеслиги, чтобы последить за игрой футболистов.

В текущем сезоне Ольмо провел 29 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. В активе Собослая 9 голов и 13 ассистов в 44 играх.