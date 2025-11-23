«Лейпциг» обыграл «Вердер» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

«Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 2:0.

Голы забили Ассан Уэдраого и Ксавер Шлагер.

«Лейпциг» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги. «Вердер» с 15 очками занимает 8-ю строчку.

28 ноября «Лейпциг» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Вердер» примет «Кельн» 29 ноября.