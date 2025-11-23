Футбол
Сегодня, 19:25

«Лейпциг» обыграл «Вердер» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

Руслан Минаев

«Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 2:0.

Голы забили Ассан Уэдраого и Ксавер Шлагер.

«Лейпциг» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги. «Вердер» с 15 очками занимает 8-ю строчку.

28 ноября «Лейпциг» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Вердер» примет «Кельн» 29 ноября.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
23 ноября, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:0
Вердер

ФК Вердер
ФК Лейпциг
    23.11.2025

    • Компани — о победе над «Фрайбургом»: «Самым важным был момент, когда мы забили второй гол»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 11 10 1 0 41-8 31
    2
    		 РБ Лейпциг 11 8 1 2 22-13 25
    3
    		 Байер 11 7 2 2 27-15 23
    4
    		 Штутгарт 11 7 1 3 20-15 22
    5
    		 Боруссия Д 11 6 4 1 19-10 22
    6
    		 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 27-22 20
    7
    		 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
    8
    		 Вердер 11 4 3 4 15-20 15
    9
    		 Кельн 11 4 2 5 20-19 14
    10
    		 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 11 3 3 5 16-19 12
    13
    		 Аугсбург 11 3 1 7 15-24 10
    14
    		 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
    15
    		 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
    16
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    17
    		 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
    18
    		 Хайденхайм 11 1 2 8 8-26 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм 1 : 1
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург 1 : 0
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург 6 : 2
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт 3 : 3
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М 0 : 3
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер 1 : 3
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф 3 : 4
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер 2 : 0
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 14
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 8
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 7
    П
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 6
    Майкл Олисе
    Майкл Олисе

    Бавария

    		 6
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    И К Ж
    Доминик Кор
    Доминик Кор

    Майнц

    		 10 1 3
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 6 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 9 1 2
    Вся статистика

