«Лейпциг» обыграл «Вердер» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги
«Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 2:0.
Голы забили Ассан Уэдраого и Ксавер Шлагер.
«Лейпциг» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги. «Вердер» с 15 очками занимает 8-ю строчку.
28 ноября «Лейпциг» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Вердер» примет «Кельн» 29 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|10
|1
|0
|41-8
|31
|
2
|РБ Лейпциг
|11
|8
|1
|2
|22-13
|25
|
3
|Байер
|11
|7
|2
|2
|27-15
|23
|
4
|Штутгарт
|11
|7
|1
|3
|20-15
|22
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|4
|1
|19-10
|22
|
6
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|27-22
|20
|
7
|Хоффенхайм
|11
|6
|2
|3
|22-17
|20
|
8
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|15-20
|15
|
9
|Кельн
|11
|4
|2
|5
|20-19
|14
|
10
|Фрайбург
|11
|3
|4
|4
|15-20
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|11
|3
|3
|5
|16-19
|12
|
13
|Аугсбург
|11
|3
|1
|7
|15-24
|10
|
14
|Гамбург
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|
15
|Вольфсбург
|11
|2
|2
|7
|13-21
|8
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
17
|Майнц
|11
|1
|3
|7
|11-19
|6
|
18
|Хайденхайм
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|1 : 1
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|1 : 0
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|6 : 2
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|3 : 3
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|0 : 3
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|1 : 3
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|3 : 4
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|2 : 0
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|7
|П
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|6
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|9
|1
|2
Новости