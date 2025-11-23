Компани — о победе над «Фрайбургом»: «Самым важным был момент, когда мы забили второй гол»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Фрайбургом» (6:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

«Несомненно, нашим самым важным действием был момент, когда мы забили второй гол, сделав счёт 2:1. Игроки создали эту фазу атаки. Было проявлено много качества. Немногие игроки способны на такое, это вернуло нам импульс. И все, что произошло после, стало заслугой хорошей игры многих футболистов», — цитирует Компани ESPN.

За «Баварию» забили пять футболистов — Майкл Олисе (дважды), Леннарт Карл, Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.