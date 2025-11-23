Компани — о победе над «Фрайбургом»: «Самым важным был момент, когда мы забили второй гол»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Фрайбургом» (6:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.
«Несомненно, нашим самым важным действием был момент, когда мы забили второй гол, сделав счёт 2:1. Игроки создали эту фазу атаки. Было проявлено много качества. Немногие игроки способны на такое, это вернуло нам импульс. И все, что произошло после, стало заслугой хорошей игры многих футболистов», — цитирует Компани ESPN.
За «Баварию» забили пять футболистов — Майкл Олисе (дважды), Леннарт Карл, Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|10
|1
|0
|41-8
|31
|
2
|Байер
|11
|7
|2
|2
|27-15
|23
|
3
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|4
|1
|19-10
|22
|
5
|Штутгарт
|11
|7
|1
|3
|20-15
|22
|
6
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|27-22
|20
|
7
|Хоффенхайм
|11
|6
|2
|3
|22-17
|20
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|11
|4
|2
|5
|20-19
|14
|
10
|Фрайбург
|11
|3
|4
|4
|15-20
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|11
|3
|3
|5
|16-19
|12
|
13
|Аугсбург
|11
|3
|1
|7
|15-24
|10
|
14
|Гамбург
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|
15
|Вольфсбург
|11
|2
|2
|7
|13-21
|8
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
17
|Майнц
|11
|1
|3
|7
|11-19
|6
|
18
|Хайденхайм
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|1 : 1
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|1 : 0
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|6 : 2
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|3 : 3
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|0 : 3
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|1 : 3
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|3 : 4
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|7
|П
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|6
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|9
|1
|2
