«Унион» нанес «Санкт-Паули» восьмое поражение подряд в Бундеслиге

«Унион» Берлин на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте забил Рани Хедира.

«Унион» (15 очков) поднялся на восьмое место в Бундеслиге. «Санкт-Паули» (7 очков) потерпел восьмое подряд поражение в чемпионате и идет 16-м в турнирной таблице.