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7 октября, 13:38

«Лейпциг» уволил главу скаутского отдела

Сергей Разин
корреспондент
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Глава скаутского отдела «Лейпцига» Кристофер Вивелл покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Решение принято из-за расхождений во взглядах клуба и 35-летнего специалиста. Сообщается, что поставленные задачи отдела будут продолжать выполняться до тех пор, пока Макс Эберл не займет пост нового спортивного директора.

Ранее сообщалось, что в Вивелле заинтересован «Челси».

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2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
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 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
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 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
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14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
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 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
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 - : -
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Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
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Вердер

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Маркус Тюрам

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Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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Флориан Кайнц

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Кельн

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Доминик Дрекслер

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Ко Итакура

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Боруссия М

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