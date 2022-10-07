«Лейпциг» уволил главу скаутского отдела

Глава скаутского отдела «Лейпцига» Кристофер Вивелл покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Решение принято из-за расхождений во взглядах клуба и 35-летнего специалиста. Сообщается, что поставленные задачи отдела будут продолжать выполняться до тех пор, пока Макс Эберл не займет пост нового спортивного директора.

Ранее сообщалось, что в Вивелле заинтересован «Челси».