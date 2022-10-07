Хаби Алонсо считает, что готов к работе с «Байером»

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признался, что очень мотивирован.

«Однажды я начал обучение на тренера. Теперь я сделал этот шаг, потому что мне кажется, что он правильный. Я чувствую себя готовым. Дал понять людям в клубе, что очень мотивирован», — цитирует Kicker Алонсо.

«Байер» заключил с 40-летним испанцем контракт до конца июня 2024 года. Ранее он работал в академии «Реала» и со второй командой «Реала Сосьедад».

В этом сезоне за «Байер» выступает российский вратарь Андрей Лунев.