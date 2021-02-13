«Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и продлил победную серию
«Лейпциг» выиграл у «Аугсбурга» в матче 21-го тура чемпионата Германии (2:1). Победный гол забил Кристофер Нкунку.
«Лейпциг» одержал третью победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице. «Аугсбург» потерпел третье поражение подряд и идет на 13-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига
21-й тур
«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1 (2:0)
Голы: Ольмо, 38 — с пенальти (1:0). Нкунку, 43 (2:0). Калиджури, 77 — с пенальти (2:1).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле (Конате, 64), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Нкунку, Ольмо (Забитцер, 76), Айдара (Серлот, 85), Поульсен.
«Аугсбург»: Гикевич, Сухи (Рихтер, 79), Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен, Гумны, Калиджури, Штробль (Нидерлехнер, 79), Хан, Груэсо (Хедира, 71), Бенеш (Варгас, 63).
Предупреждения: Оксфорд, 3. Гауэлеув, 22. Сухи, 28. Гикевич, 34. Клостерманн, 41. Орбан, 62. Бенеш, 63. Адамс, 72.
Судья: Цвайер.
12 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю