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«Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и продлил победную серию

00:27
12 февраля. «Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1. Фото Twitter
12 февраля. «Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1. Фото Twitter
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«Лейпциг» выиграл у «Аугсбурга» в матче 21-го тура чемпионата Германии (2:1). Победный гол забил Кристофер Нкунку.

«Лейпциг» одержал третью победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице. «Аугсбург» потерпел третье поражение подряд и идет на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-й тур

«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 2:1 (2:0)

Голы: Ольмо, 38 — с пенальти (1:0). Нкунку, 43 (2:0). Калиджури, 77 — с пенальти (2:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле (Конате, 64), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Нкунку, Ольмо (Забитцер, 76), Айдара (Серлот, 85), Поульсен.

«Аугсбург»: Гикевич, Сухи (Рихтер, 79), Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен, Гумны, Калиджури, Штробль (Нидерлехнер, 79), Хан, Груэсо (Хедира, 71), Бенеш (Варгас, 63).

Предупреждения: Оксфорд, 3. Гауэлеув, 22. Сухи, 28. Гикевич, 34. Клостерманн, 41. Орбан, 62. Бенеш, 63. Адамс, 72.

Судья: Цвайер.

12 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

РБ Лейпциг — Аугсбург

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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