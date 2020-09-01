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«Лейпциг» планирует провести первый домашний матч бундеслиги с болельщиками на стадионе

20:22
Стадион &quot;Лейпцига&quot;. Фото ФК "Лейпциг"
Стадион &quot;Лейпцига&quot;. Фото ФК "Лейпциг"
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«Лейпциг» на официальном сайте сообщил, что планирует провести первый домашний матч чемпионата Германии-2020/21 против «Майнца» со зрителями.

Департамент здравоохранения Лейпцига одобрил проведение матча с болельщиками на стадионе. Встречу смогут посетить 8 500 зрителей. При этом на матче не будут продавать алкоголь, а игру не смогут посетить болельщики гостей.

Встреча первого тура чемпионата Германии между «Лейпцигом» и «Майнцом» пройдет 20 сентября.

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