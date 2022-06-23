«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Нкунку до лета 2026 года
«Лейпциг» объявил о продлении контракта с нападающим Кристофером Нкунку.
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, срок нового соглашения с 24-летним французом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 50 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.
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4
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5
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10
|Боруссия М
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12
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13
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14
|Аугсбург
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|0-0
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
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|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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