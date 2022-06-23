«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Нкунку до лета 2026 года

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с нападающим Кристофером Нкунку.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, срок нового соглашения с 24-летним французом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 50 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.