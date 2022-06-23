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Сегодня, 12:40

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Нкунку до лета 2026 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Лейпциг» объявил о продлении контракта с нападающим Кристофером Нкунку.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, срок нового соглашения с 24-летним французом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 50 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.

Источник: https://rbleipzig.com/en/news/2022-2023/christopher-nkunku-extends-until-2026/
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Лейпциг
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