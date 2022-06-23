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Кан: «Контракт Левандовски действует до 2023 года. «Бавария» с нетерпением ждет его на первой тренировке»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о будущем Левандовски
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о будущем нападающего Роберта Левандовски.

Напомним, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна.

«Ничего не изменилось, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Контракт Левандовски действует до 2023 года. «Бавария» с нетерпением ждет его на первой тренировке. Я уже отвечал на вопрос о Роберте. Мы всегда говорим, что хотим выиграть Лигу чемпионов, но нужно подкреплять эти слова и действиями«.

Гендиректор мюнхенского клуба ответил на вопрос о предложении «Барселоны».

«Мы вообще об этом не думаем. Наша ответственность — сделать все, чтобы «Бавария» была как можно более успешным. В прошлом Роберт показал, насколько важен для клуба. Надеюсь, и в будущем он внесет свой вклад. Контракт Левандовски действует до 2023 года, и другие варианты мы не рассматриваем», — сказал он.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1539629523913904128
Оливер Кан
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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