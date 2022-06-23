Кан: «Контракт Левандовски действует до 2023 года. «Бавария» с нетерпением ждет его на первой тренировке»
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о будущем нападающего Роберта Левандовски.
Напомним, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна.
«Ничего не изменилось, — приводит слова Кана Bayern & Germany. — Контракт Левандовски действует до 2023 года. «Бавария» с нетерпением ждет его на первой тренировке. Я уже отвечал на вопрос о Роберте. Мы всегда говорим, что хотим выиграть Лигу чемпионов, но нужно подкреплять эти слова и действиями«.
Гендиректор мюнхенского клуба ответил на вопрос о предложении «Барселоны».
«Мы вообще об этом не думаем. Наша ответственность — сделать все, чтобы «Бавария» была как можно более успешным. В прошлом Роберт показал, насколько важен для клуба. Надеюсь, и в будущем он внесет свой вклад. Контракт Левандовски действует до 2023 года, и другие варианты мы не рассматриваем», — сказал он.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
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|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
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|0
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|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0-0
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
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Вольфсбург – Вердер
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